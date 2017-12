Auch Infozentrum schließt

Wie die Bayerische Schlösserverwaltung mitteilt, schließt das Informationszentrum Welterbe Markgräfliches Opernhaus Bayreuth am 9. Januar für längere Zeit seine Pforten.

Derzeit wird das Markgräfliche Opernhaus umfassend restauriert. Ab dem 9. Januar ist auch der Bereich des jetzigen Informationszentrums von der Sanierung betroffen. Es gibt jedoch noch bis einschließlich 8. Januar die Möglichkeit, das Informationszentrum im Foyer des Markgräflichen Opernhauses zu besuchen.



Themenführungen

Die Ausstellung bietet den Besuchern interessante Einblicke in das Opernhaus, seine Restaurierung und Erhaltung.

Herzlich eingeladen sind Interessierte auch zu den Themenführungen "Das Markgräfliche Opernhaus und seine Geschichte - von der Hofoper zum Unesco-Welterbe" rund um das Opernhaus am 18. und 26. Dezember sowie am 6. und 8. Januar, jeweils um 14 Uhr.

Treffpunkt ist die Kasse im Markgräflichen Opernhaus, die Teilnahme kostet 2,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Opernhaus wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2018 wiedereröffnet. red