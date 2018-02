Arbeitsjubilare vereinen einen großen Erfahrungsschatz

Die Jahresschlussfeier nahm die Raiffeisen-Familie im Ebrachgrund zum Anlass, langjährige Mitarbeiter zu ehren. Arbeitnehmerjubiläen seien ein Spiegelbild für die Zufriedenheit der Mitarbeiter und ein gutes Betriebsklima, betonte Direktor Georg Mönius.

Langjährige Mitarbeiter hätten sich großes Wissen angeeignet, das den Kunden und damit auch der Bank zugutekomme. Somit seien sie ein Garant für jeden Betrieb und könnten ihre Erfahrungen an jüngere Kollegen weitergeben. Die Dreifrankenbank, deren Einzugsgebiet von Geiselwind bis Pommersfelden reicht, setze auf zuverlässige, feste Ansprechpartner. Sie hätten zum Erfolg der Genossenschaftsbank beigetragen.

Birgit Engelbrecht aus Geiselwind ist seit zehn Jahren bei der Raiffeisenbank Ebrachgrund beschäftigt. Sie sei als Kurierfahrerin tätig, sehr zuverlässig und pünktlich und nehme ihre Aufgabe sehr ernst.

Ariane Brodmerkel aus Rambach kam vor 30 Jahren am 1. April 1986 zur Ebrachgrund-Bank. Sie wurde für das Sekretariat, die Kreditabteilung und die Buchhaltung eingestellt. Derzeit ist sie als Minijobberin für alle Geschäftsstellen im Einsatz.

Karin Emrich aus Schlüsselfeld begann vor 40 Jahren am 1. Februar 1976 als Kontoristin bei der Bank. Von 1978 bis 1980 folgte eine Ausbildung mit abschließender Prüfung zur Bankkauffrau. Karin Emrich gehört zur Stammbesetzung am Schalter in der Filiale in Steppach und betreut die Kunden aus dem Einzugsbereich der Gemeinde Pommersfelden.

Neben dem Dank des Vorstands gab es für die verdienten Mitarbeiterinnen Urkunden, Blumen und Präsente.