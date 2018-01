Angebliche Handwerker: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Ein Unbekannter hat sich Donnerstagmittag gegenüber einer älteren Frau als Mitarbeiter der Erlanger Wasserwerke ausgegeben und mit einem Komplizen wertvollen Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt wegen Trickdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

Die über 80-jährige Seniorin wohnt in der Sieglitzhofer Straße und wurde dort gegen 11.40 Uhr von dem falschen Handwerker aufgesucht. Der Mann kam unangekündigt und gab vor, den Wasserdruck überprüfen zu müssen. Er ließ die Frau während seines 20-minütigen Aufenthalts die Wasserhähne in Küche und Bad aufdrehen und sorgte damit offenbar für die nötige Ablenkung. Ein mutmaßlicher Mittäter konnte unterdessen unbemerkt die Wohnung betreten und die Gelegenheit zum Diebstahl nutzen.

Der Haupttäter ist circa 1,70 Meter groß und dick, er hat kurze dunkle Haare und spricht Hochdeutsch. Der Mann hatte ein Klemmbrett bei sich und trug berufstypische Kleidung mit einem runden Hemd-Logo auf blauem Oberteil.

Die Ermittler warnen, dass die Täter möglicherweise erneut versuchen könnten, mit dieser kriminellen Masche Erfolg zu haben. Die Kriminalpolizei bittet daher jeden, der Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann, sich bei der Polizei zu melden. In dringenden Fällen über Notruf 110 und sonst beim Kriminaldienst Mittelfranken am Hinweistelefon unter der Nummer 0911/2112-3333. pol