Andre Wicklein löst Hans-Dieter Kropp ab

Hohe Ehrungen, Auszeichnungen und Neuwahlen waren die Höhepunkte der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Förtschendorf.

Für 40 Dienstjahre als Maschinist und Gerätewart wurde Gerhard Zackl das staatliche Ehrenzeichen in Gold verliehen. Stellvertreter des Landrats Bernd Steger und Kreisbrandinspektor Harald Schnappauf würdigten seine Verdienste um die Allgemeinheit und dankten ihm für seinen aktiven Feuerwehrdienst.

Für langjährige Mitgliedschaft zeichnete Vorsitzender Stefan Hofmann Gerhard Zackl für 40 Jahre und Karl-Georg Kämpf sowie Ehrenmitglied Willibald Jungkunz für jeweils 60 Jahre Treue mit der Ehrenurkunde aus.

Wie Vorsitzender Stefan Hofmann in seinem Rückblick berichtete, habe das vergangene Vereinsjahr im Zeichen reger Tätigkeiten gestanden. Für eine großzügige Spende, eine Glasvitrine mit 60 Feuerwehr-Modellautos mit Zertifikaten, bedankte er sich bei Karl-Heinz Kautsch. Ebenso galt sein Dank Werner Konrad, der ein Wandregal für die Helme und einen Sockel für die Vitrine zimmerte. Den Mitgliederstand bezifferte der Vorstand auf 120, darunter 17 Frauen.

Im Jahresbericht des Kommandanten sprach stellvertretender Kommandant Andre Wicklein von einem etwas ruhigeren Jahr. Die Stärke der Wehr beträgt 36 Aktive, die sich aus 24 Männern, sechs Frauen und sechs Jugendlichen zusammensetzt.

Die Wehr wurde zu 13 Einsätzen, die sich auf Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen bezogen, gerufen.

Mit zehn Atemschutzgeräteträgern ist die Gruppe gut aufgestellt, wie Brandschutzbeauftragter Michael Herler berichtete.

Die Jugendfeuerwehr trifft sich im 14-tägigem Rhythmus zur Fort- und Weiterbildung, so Jugendwart Lukas Hofmann. Mit zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze haben seine Jugendlichen am Wissenstest des Marktes Pressig teilgenommen.

Mit einem Erinnerungsgeschenk bedankte sich die Führung der Wehr bei ihrem Ehrenkommandanten Heinz Lang und Kommandanten Hans-Dieter Kropp für ihre Verdienste um die Förtschendorfer Feuerwehr.

Heinz Lang übte 20 Jahre lang erfolgreich das Amt des Kommandanten aus. Mit seinem Ausscheiden wurde ihm 2012 die Ehrenkommandantschaft verliehen.

Zum Ende des Jahres legte Kommandant Hans-Dieter Kropp aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen sein Amt nieder. Bevor er 2012 das Amt des Kommandanten übernahm, war er 17 Jahre lang stellvertretender Kommandant der Wehr.

Dritter Bürgermeister Wolfgang Förtsch bedankte sich seitens der Gemeinde für den gewährten Brandschutz.

Bedingt durch den Rücktritt des Kommandanten Kropp musste die Führung neu besetzt werden.

In einer Dienstversammlung wurde der bisherige Stellvertreter Andre Wicklein zum neuen Kommandanten vorgeschlagen, der von der Gemeinde bestätigt werden muss. Sein Stellvertreter ist weiterhin Markus Lang, wie die Wehr berichtet. wj