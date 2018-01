An einem Ort lernen und spielen

In Heiligenstadt (Kreis Bamberg)sind seit dem Jahr 2013 Schule und das "Schnecken-Haus für Kinder" unter einem Dach. Momentan besuchen 121 Schüler die Grundschule, 92 Kinder den Kindergarten und 21 die Kinderkrippe. Aktuell wird die Krippe erweitert.

Die Maßnahme soll im September 2017 abgeschlossen sein. Alles in allem hat der Markt Heiligenstadt dann 4,3 Millionen Euro investiert.



Schild auf dem Gelände

Bürgermeister Helmut Krämer (CSU/Einigkeit) hatte Ideenwettbewerb zur Namensfindung der pädagogischen Einrichtung ausgerufen. Grundschule und Kindergarten beteiligten sich daran und erhielten den ersten Preis für ihr vorgeschlagenes Motto: "Wir spielen, lernen und wachsen an einem Ort". Die Preise werden am Schulfest am 21. Mai an die Gewinner überreicht. Außerdem wurde ein Schild mit dem Spruch auf dem Gelände der Schule angebracht.