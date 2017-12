"Amazing Grace" in Grafengehaig

Unter dem Motto "Amazing Grace" findet am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Grafengehaig ein Kirchenkonzert statt. Sänger ist Charles Johnson aus Bayreuth. Er ist ein sehr erfahrener Bühnen- und Studiosänger mit Gänsehaut-Garantie. In ganz jungen Jahren entdeckte er seine Liebe zur Musik und Jesus Christus. Als Sohn einer Pastorin und eines Architekten ist er in West Palm Beach, Florida, aufgewachsen. Nun lebt und arbeitet er schon seit über 30 Jahren in Bayreuth.

Musik ist für ihn eine Herzensangelegenheit.

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten und für die Orgel, die demnächst eine größere Reparatur erwartet, werden gerne entgegengenommen. red