Als hoher Favorit nach Frohnlach

Nach dem hochverdienten Punktgewinn beim Spitzenteam VfB Eichstätt muss die DJK Bamberg im Nachholspiel des 21. Spieltages der Fußball-Bayernliga heute (19 Uhr) beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht VfL Frohnlach antreten und trägt dabei erstmals seit langer Zeit die klare Favoritenbürde. Die Partie war am 19. November ausgefallen.

Das 0:0 in Eichstätt war das Überraschungsergebnis des vergangenen Wochenendes und sollte den Wildensorgern nochmals Auftrieb geben. Als krasser Außenseiter angereist, präsentierten sich die Bail-Schützlinge von ihrer besten Seite, ernteten dafür viel Lob seitens der Verantwortlichen des die Meisterschaft und den damit verbundenen Regionalligaaufstieg anpeilenden Clubs aus Oberbayern.

Selbst VfB-Trainer Mattes sprach von einem gewonnenen Punkt seiner Elf, die fünf Tage zuvor noch gegen Aschaffenburg brilliert hatte. Sein Gegenüber hob Einstellung und Kampfbereitschaft seiner Fußballer heraus, die sich ein deutliches Mehr an Chancen erspielten, aber wieder einmal vor dem Gehäuse versagten. "Der Punkt war prima für unsere Moral. Es war eine gute Leistung aller Akteure. Mit einem im Abschluss starken Stürmer stünden wir in der Tabelle definitiv weiter oben, einstellig auf jeden Fall", orakelt Mario Bail und skizziert seine Einschätzung zu der sich wie ein roter Faden durch die Saison schlängelnden Abschlussschwäche. "Aber wir wollen es in Frohnlach und am Sonntag gegen Feucht besser machen."

Bails Zielsetzung ist klar. Gegen den als Absteiger nahezu feststehenden VfL muss ein Dreier her. Dessen muss sich jeder im Team bewusst sein. Der nicht eingeplante Zähler aus Eichstätt erfährt erst einen immensen Mehrwert, wenn im Willi-Schillig-Stadion Tore für einen Bamberger Sieg fallen. Wie schwer diese Pflichtaufgabe jedoch durchaus sein kann, zeigte sich bereits im Vorrundenspiel, in dem die Don-Bosco-Elf mit 3:1 zwar die Oberhand behielt, sich allerdings sehr lange mit einem widerspenstigen Gegner auseinandersetzen musste.

Die Frohnlacher planen schon für die Landesliga und warfen in den letzten Spielen bereits zahlreiche Kicker in die Anfangsformation, die in der Vergangenheit weniger Berücksichtigung fanden. Teilweise war Trainer Oliver Müller, mit dem der Neuaufbau fortgesetzt werden soll, aufgrund enormer Verletzungsprobleme zu solchen Veränderungen auch gezwungen.



Schlusslicht mit viel Leidenschaft

Nach den letzten drei Begegnungen wurden dem VfL-Team stets großer Kampfeswille bescheinigt. Sowohl gegen Ansbach (0:1) und in Weiden (0:3) als auch jüngst in Eltersdorf (1:2) hielten die Frohnlacher zur Pause jeweils ein Remis, zeigten sich gut organisiert in der Defensive, die mit einer ausgefeilten Abseitsfalle arbeitet, und gingen mit viel Leidenschaft zu Werke. Als schon über die gesamte Saison hinweg herausragend erweist sich der 23-jährige Torhüter Michael Edemodu. Der Zweimetermann glänzte reihenweise mit unglaublichen Paraden. Er wird auch in der nächsten Spielzeit beim VfL zwischen den Pfosten stehen.

Welche Folgen es haben kann, sobald eine Mannschaft die Aufgabe beim Tabellenletzten schludrig und mit fehlender Einstellung angeht, verspürte Ende März der SC Feucht leidvoll, der in Frohnlach glatt mit 0:3 unterlag. Gegen die "Gelbgrünen" wird der 49-jährige Müller eine Elf mit einem Durchschnittsalter von unter 23 Jahren aufs Feld schicken, deren Akteure sich bereits für weitere Aufgaben empfehlen wollen. Von den neun in Eltersdorf nicht einsatzfähigen Spielern kehrt lediglich Maximilian Pfadenhauer zurück. Alle anderen sind aktuell körperlich gehandicapt und sollen einem weiteren Verletzungsrisiko nicht mehr ausgesetzt werden.

Aufzupassen gilt es vor allem auf den Frohnlacher Strategen Rene Knie, der seine Farben in Eltersdorf mit einem Traumfreistoß in Führung und sich damit an die Spitze der internen Torjägerliste (5 Treffer) schoss. Die Don-Bosco-Truppe, bei der Dominik Schütz den Kader wieder ergänzt, muss über 90 Minuten hochkonzentriert bleiben.

DJK Bamberg: Kraus, Trunk - Esparza, Fischer, Jessen, Kettler, Körner, Leicht, Makrigiannis, Niersberger, Schäffler, Schmitt, Schmoll, Schütz, Sengül, Strobler, Wunder