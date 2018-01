Als die Dasslers Flügel verliehen

Klaus-Peter Gäbelein



Helmut Fischer, "Ureinwohner" von Herzogenaurach, das fotografische Gewissen der Stadt und seit 1978 in Diensten des Sportartikelherstellers mit der Raubkatze im Firmenlogo, lockte über 100 Zuhörer zu einem Vortrag über Sportpromotion, also über Werbung in Sachen Sportartikel, in das Puma-Verwaltungsgebäude.

Drei Schwerpunkte hatte der ehemalige Leiter der Werbeabteilung Puma Deutschland für seine Ausführungen festgelegt: Die Entstehung der Herzogenauracher Sportschuhindustrie durch die Dassler-Brüder, die Trennung der beiden und schließlich der eigene Weg der Entwicklung bei Puma.

1924 war das Geburtsjahr der hiesigen Sportschuhindustrie, als Adolf und Rudolf Dassler zusammen mit ihrem Vater Christoph die Firma "GEDA" (GEbrüder DAssler) gegründet haben. Der Betrieb in einem kleinen Backsteingebäude gegenüber dem Herzogenauracher Bahnhof wurde bald zu klein, man erweiterte und erwarb zusätzlich Fabrikationsräume der einstigen Schuhfabrik Berneis in der Würzburger Straße, dem späteren Stammsitz von Puma. Bereits damals baute man auf Werbung: Der Firmenname Dassler wurde mit Flügeln umrahmt, mit Flügeln, die den Athleten zu Erfolgen tragen sollten.

Von vornherein gab es eine klare Arbeitsteilung: Adolf, der Tüftler, war für die Entwicklung der Schuhe zuständig, Rudolf übernahm die Vermarktung, war Repräsentant und kümmerte sich um die Talentsuche.

Mit dem Rennschuhmodell "Waitzer", benannt nach dem Olympiateilnehmer und Leichtathletiktrainer, war man erstmals bei Olympia 1928 und 1932 erfolgreich. 1936 gewann die "schwarze Gazelle" Jesse Owens mit Dassler-Schuhen vier Goldmedaillen.

Bis zum Ausbruch des Krieges 1939 trug der Amerikaner die Schuhe, für die Herzogenauracher Schmiede die Dornen (Spikes) lieferten. Für den König der Sprinter wurden erstmals weiße Rennschuhe produziert. Die Nachfrage nach diesem Typus überstieg alle Erwartungen.

In ihren Anzeigen warben die Dasslers aber auch für ihre Schuhmodelle für Sportarten wie Handball, Boxen, und Ringen, für Basketball und Rugby, für Eishockey und Skifahren, ja sogar für Rudern und Kegeln. Damals trugen auch Nicht-Skifahrer im Winter das "Volksmodell Schneeteufel" als Alltagsschuh.

Fischer ging in seinen Ausführung auf die Trennung der Brüder sowie auf den vor kurzem ausgestrahlten RTL-Film über den "Bruderstreit" ein und klärte auf, wer von den beiden den Schraubstollenschuh erfunden hat. Englische Tüftler und ein kleiner Bremer Hersteller dürfen wohl als die Väter gelten, Rudolf stattete Spieler von Hannover 96 ab 1953 mit Schraub-stollenschuhen aus, und Adolf wurde dank seiner besseren Beziehungen zu Nationaltrainer Herberger schließlich mit dem WM-Sieg der deutschen Nationalelf 1954 der "Vater der Schraubstollen".



Sportschuhe mit hohem Absatz

Fast endlos ist die Reihe der Entwicklungen im Sportschuhsektor: Da gab es den legendären Bürstenschuh für Kunststoffbahnen, der nach dem Einwand vom Konkurrenten Adidas vom Markt genommen werden musste, genauso wie die Entwicklung einer einteiligen Spielkleidung für Fußballer oder eines ärmellosen Fußballtrikots, das ebenso nicht produziert werden durfte.

Exotische Schuhmodelle aus seinem Fundus von weit über 2000 Modellen konnte Fischer vorstellen: den Damensportschuh mit dem Firmenlogo, dem Streifen (formstrip) an der Seite und mit hohem Absatz, den leichtesten Fußballschuh, der gerade einmal das Gewicht einer Tafel Schokolade besitzt, und natürlich die modernen mehrfarbigen Fußballschuhe, die derzeit bei den Kickern überaus beliebt sind.

Und genauso endlos ist die Zahl der bekannten Sportler, die von Puma ausgerüstet wurden und werden wie Boris Becker oder die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten, Martina Navratilova, der Speerwurf- Olympiasieger Klaus Wolfermann oder der aktuell schnellste Mann der Welt, Usain Bolt. Nicht zu vergessen die großen Fußballer Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff oder der Herzogenauracher Weltfußballer Lothar Matthäus.

Ein Fernsehinterview mit Rudolf Dassler zum Thema "Bruderkrieg" rundete den kurzweiligen Vortrag ab. Hier nahm der frühere Puma-Chef Stellung und sprach klare Worte: "Einen Krieg gibt es nicht zwischen Brüdern - vielmehr ist das ein Konkurrenzkampf zum Wohle aller Sportler und gut für die Preisgestaltung der Sportschuhprodukte."