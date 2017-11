Alpenverein dankt treuen Mitgliedern

Die Sektion Coburg im Deutschen Alpenverein ließ im Rahmen der Hauptversammlung die Aktivitäten des 137. Bergjahres seit der Gründung der Sektion im Jahr 1879 Revue passieren. Seit 80 Jahren gehört Otto Waldrich dem größten Verein der Vestestadt an.

Für das Bergjahr 2016 konnte der Vorsitzende Thomas Engel wiederum eine sehr positive Bilanz ziehen: "Gemeinsam haben wir viel erlebt und unseren Verein wieder ein großes Stück weiterentwickelt." Es habe eine Fülle verschiedenster Aktivitäten gegeben. Der Vorsitzende dankte ganz besonders den mehr als 220 ehrenamtlichen Helfern, ohne die der Verein nicht so funktionieren könnte.



300 Neuanmeldungen

Wie ist die Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins heute positioniert? Mit mehr als 3350 Mitgliedern sei der Alpenverein mit sehr großem Abstand der mitgliederstärkste Verein in Coburg. Alleine 2016 hätte er 300 Neuanmeldungen verbuchen können, betonte Engel. Die Sektion Coburg im Deutschen Alpenverein besitze vier Immobilien, die bewirtschaftet werden müssten: zwei Hochgebirgshütten, die Coburger Hütte und die Breitenkopfhütte, die Jurahütte Wattendorf und eine große Indoor-Kletteranlage, das Kletterzentrum mit über 1100 Quadratmetern Kletterfläche. Zudem biete die Sektion ihren Mitgliedern ein lebendiges Kurs- Ausbildungs- und Fahrtenprogramm, eine Klettergruppe, eine Bergsteigergruppe, eine Wandergruppe, eine Wintersportabteilung, eine Mountainbikegruppe, eine Seniorengruppe, eine Purzelgruppe, eine Familiengruppe, verschiedene Jugend- bzw Fördergruppen zwischen sechs und 14 Jahren, eine sehr aktive Wettkampf- und Leistungsklettergruppe sowie eine sehr mitgliederstarke Juniorengruppe (14 bis 18 Jahre).

"Klettern als Schulsport" ergänze das umfangreiche Spektrum ebenso wie ein Angebot für Flüchtlinge und die integrative Gruppe, erwähnte Thomas Engel.

Der Alltag in der Jugendarbeit habe bewährte Strukturen und sich optimiert, so der Jugendreferent. 200 Kids werden in 15 Gruppen von über 40 aktiven Jugendleitern betreut. Die Leistungsförderung vom Kinderwettkampf bis zur Deutschen Meisterschaft sei besonders zu erwähnen: Vier Fördergruppen trainieren zweimal pro Woche. Aktives Klettern am Fels sei für die persönliche Entwicklung im Sport sehr wichtig, betonte der Jugendreferent Bernd Leuthäusser. Deshalb werde den Kindern und Jugendlichen aus den Fördergruppen so oft es geht die Möglichkeit zum Draußen-Klettern angeboten. Das Spektrum reiche dabei vom Felsklettern übers Bouldern bis zur Einführung in die Mehrseillängenroute.

Klettern als Schulsport könne nach wie vor reges Interesse vorweisen: Pro Woche würden sieben Schulen in zehn Unterrichtseinheiten trainieren. Dennoch gebe es eine leicht rückläufige Tendenz, vor allem weil Lehrer mit Trainerausbildung fehlen. Oberfränkische Schulmeisterschaften hätten 2016 zum vierten Mal im Kletterzentrum stattgefunden. Klettern für Menschen mit Behinderung sei in der Integrativen Klettergruppe, immer dienstags von 15 bis 16.30 Uhr, möglich.

Die Sektion Coburg im Deutschen Alpenverein konnte anlässlich der Hauptversammlung in der Schrebergartengaststätte Coburg-Nord insgesamt 72 langjährige Bergfreunde ehren. Geehrt wurden für 25 Jahre Christine Bartelt, Helga Borczyk, Hartmut Büchner, Jürgen Ebermann, Petra Engel, Uschi Finsel, Norbert Finsel, Andreas Haubner, Heiko Heublein, Jürgen Heyder, Pascale Heym, Roland Höhn, Heike Klauer, Matthias Klump, Susan Kurth, Jochen Lehnert, Rüdiger Leipold, Dagmar Leipold, Eberhard Liebermann, Brigitte Lisczyk, Dieter Lisczyk, Thomas Mamczinski, Walter-Jürgen Rädlein, Kerstin Ramm, Niels Reich, Ruth Reiser, Harald Schade, Stefan Schneider, Li Schwarz und Michael Voß.

Für 40 Jahre ehrte man Uschi Böhm, Dagmar Bosseckert, Peter Ebert, Lisbeth Engel, Siegrid Engel, Hellmut Engel, Thomas Fraaß, Siegfried Fritz, Ursula Fritz, Ulrich Gatzer, Edith Gugisch, Wolfgang Heinert, Loretta-Luise Heinert, Günter Kohler, Erhard Körber, Thomas Lehmann, Doris Makmoul, Elisabeth Schalk, Siegfried Schalk, Philipp Schneider, Christine Wagner, Peter Wagner, Lutz Wolf, Edeltraud Zesewitz und Jörg Zesewitz. Ehrungen für 50 Jahre gingen an Thomas Engel, Andreas Engel, Max Figel, Margarete Gundelwein, Ingrid Heller, Thomas Heß-Hugenroth, Ekkehard Klein und Walter Stachelscheid sowie Ehrungen für 60 Jahre an Erika Giovanopoulos, Petra Henschel-Fingerholz, Peter Nößler, Gunnar Schmidt, Ingrid Schweinsberg und Klaus Wiesner. Für 70 Jahre wurde Thomas Oursin geehrt und für stolze 80 Jahre Mitgliedschaft Otto Waldrich. des