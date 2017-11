Alle stimmten für Rank

Zur Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Kunreuth/Weingarts konnte der Ortsvorsitzende Edwin Rank zahlreiche Mitglieder sowie den CSU-Kreisvorsitzenden MdL Michael Hofmann und Bürgermeister Konrad Ochs (BB/CSU) begrüßen. Nach den Rechenschaftsberichten des Ortsvorsitzenden und des Schatzmeisters Georg Hötzelein erfolgte die Entlastung des Vorstands.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Rank ohne Gegenstimme als Ortsvorsitzender bestätigt. Einstimmig wurden als Stellvertreter Michaela Engelhardt und Georg Hötzelein ebenfalls wieder gewählt. Neu ins Amt gewählt wurden einmütig zum Schatzmeister Werner Schneider und zum Schriftführer Matthias Kügel sowie zu Kassenprüfern Hans Schmitt und Walter Weiß.

Zu Beisitzern wurden Sandra Schmitt, Vroni Kaul, Hans Engelhardt, Katja Albrecht und Andreas Antes gewählt. Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung gingen Edwin Rank, Michaela Engelhardt und Hans Schmitt sowie als Ersatzdelegierte Sandra Schmitt, Werner Schneider und Thomas Simmerlein einstimmig aus den Neuwahlen hervor. Im Anschluss wurden Lorenz Grillmeier für 25 Jahre sowie Georg Hötzelein und Walter Weiß für je zehn Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband mit Urkunden geehrt.

In seinem Ausblick auf das Jahr 2017 stellte der wiedergewählte Ortsvorsitzende Rank dann den bevorstehenden Bundestagswahlkampf sowie das 70-jährige Bestehen des Ortsverbandes in den Mittelpunkt. Hierzu ist am 27. August eine Veranstaltung mit Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) in Weingarts geplant.



Verwunderung bei Hofmann

Sowohl MdL Hofmann als auch Bürgermeister Ochs gingen dann noch auf das derzeit in der Gemeinde heiß diskutierte Thema "Verkehrsberuhigung entlang der Staatsstraße 2236" ein. Hofmann zeigte sich verwundert darüber, dass er als für Staatsstraßen zuständiger Landtagsabgeordneter nicht zu dem vom Landratsamt kürzlich angesetzten Ortstermin mit dem Straßenbauamt eingeladen worden ist. Jedoch könne man den Lkw-Verkehr aus Kunreuth und Weingarts nicht ganz verbannen, denn auf irgendeiner (Staats-)Straße müssten einheimische Lastkraftwagen ja schließlich auch unterwegs sein.

red