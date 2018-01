Adelsdorfer JU will das Wahljahr zur Nachwuchswerbung nutzen

"Die Junge Union ist in Adelsdorf absoluter Spitzenreiter, was politischen Nachwuchs angeht. Dieses Potenzial müssen wir nutzen", appellierte JU-Ortsvorsitzende Mona Lisa Eigenfeld in der diesjährigen Hauptversammlung in Adelsdorf. Aktuell ist der Ortsverband mit 34 Mitgliedern der größte im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Damit das auch so bleibt, müsse laut einer Pressemitteilung des Ortsverbands in den kommenden Monaten aber einiges getan werden. "Wenn man einen Blick auf die Altersstruktur wirft, sieht man, dass in nächster Zeit sehr viele unserer Mitglieder den JU-Tod sterben, sprich mit Vollendung des 35. Lebensjahres automatisch ausscheiden werden", erklärt Mona Lisa Eigenfeld, die ihr Amt vor zwei Jahren von Matthias Goß übernommen hatte. Diesen Wegfall gelte es zu kompensieren.



Mehr als Politik im Blick

Gerade in den anstehenden Bundes- und Landtagswahlen sieht Eigenfeld die günstige Gelegenheit, vermehrt mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und sie zum aktiven Engagement zu überreden. Öffentlichkeitsarbeit, besonders auf Plattformen wie Facebook, sei hierfür besonders wichtig.

Schließlich gehe es bei der JU nicht nur um ernste politische Themen, sondern auch um Geselligkeit und Teilhabe am Geschehen in der Gemeinde. Ob Weihnachtsmarkt, Schlossgartenfest oder Prunksitzung: Die JU trage zu allen Veranstaltungen einen ganz entscheidenden Teil bei. Ihr Wahlversprechen von vor zwei Jahren, die "Tagesthemen" im Rahmen der CSU-Prunksitzung wiederaufleben zu lassen, hat die Vorsitzende eingehalten. "Das ist eine wunderbare Gelegenheit, die politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse in der Gemeinde auf humorvolle Weise aufs Korn zu nehmen und unsere Sicht der Dinge einem breiten Publikum zu präsentieren", resümierte die 25-Jährige in ihrem Arbeitsbericht.

Auch mit der Christbaumaktion sei man nach wie vor sehr erfolgreich. Im Januar sammelten wieder zahlreiche ehrenamtliche Helfer ausgediente Bäume im gesamten Gemeindegebiet ein. Der Erlös der Aktion, insgesamt 759 Euro, komme heuer der Adelsdorfer Kita Villa Regenbogen zugute. Zu stemmen seien solche Aktionen aber oft nur, weil viele ehemalige JUler nach wie vor kräftig mit anpackten.

Allgemein gelobt wurde die reibungslose Zusammenarbeit innerhalb der Unions-Arbeitsgruppen - sprich mit CSU und Frauen-Union, deren Vorsitzende Matthias Goß und Karin Frank ebenfalls zur Versammlung erschienen waren. red