Abschied nach 50 Jahren

Die Firma Gitter, die sich auf Karosseriebau und Autolackierungen spezialisiert hat, verabschiedet heute ihren langjährigen Mitarbeiter Jürgen Wollenschläger. Der 65-jährige arbeitete sage und schreibe 50 Jahre im Unternehmen.

Mit gerade erst 15 Jahren fing er dort als Auszubildender zum Fahrzeuglackierer an. Er entschied sich für diesen Beruf, denn jeder kleiner Junge interessiert sich für Autos und damals waren diese eben total im Kommen. Zu seinem Aufgabengebiet gehörte das Bearbeiten von Fahrzeugen.

Das heißt: das Auto abkleben, füllen, spachteln, schleifen, grundieren, lackieren und - nach der Trockenkabine - das sogenannte Finish machen, die Nachkontrolle. "Wenn zum Beispiel ein Fussel oder Sandkorn beim Lackieren mit aufs Auto gekommen ist, dann wird es mit Schleifpapier behandelt und danach poliert", so Inhaber Gerhard Gitter.

Wollenschläger bereitete dieser Beruf große Freude: "Sonst wär' ich hier nicht 50 Jahre geblieben." Dass er ein so tolles Team um sich herum hatte, machte die Arbeit leichter. Denn der Zusammenhalt unter den Kollegen war ihm wichtig, genauso wie gute Chefs. Wie der gebürtige Bamberger erzählt, hatte er diese auch.

Als er noch ein Lehrling war, sollte er seinem Chef immer Brotzeit vom Metzger holen und dabei dem Hund auch etwas mitbringen. Doch irgendwie bekam der Hund nicht ganz so viel wie geplant ab, denn Wollenschläger hat davon ganz gern etwas für sich behalten. "Da haben wir halt a Stückla weggeschnitten", lacht er seinen Chef an.

Seit zehn Jahren lackiert der BMW-Liebhaber nicht mehr. Er war zuetzt nur noch für die Vorbearbeitung zuständig, also Schleifen und Abkleben des Fahrzeugs. Jetzt freut er sich auf die Rente. Zwar ist seine Arbeit bei der Firma Gitter offiziell vorbei, allerdings ist er nicht abgeneigt, weiterhin dort zu arbeiten. Wenn Not am Mann ist, möchte er ein bis zwei Mal die Woche als Aushilfe einspringen.

Woran denkt der 65-jährige gerne zurück? Er ist froh, dass er einen so tollen Job gefunden hat, den er mit Leidenschaft ausgeführte. "Man nennt es Glück, wenn man eine gute Arbeit und eine gute Frau hat", so Wollenschläger. Außerdem denkt er daran, wie er jeden Tag mit dem Fahrrad von Strullendorf nach Bamberg gefahren ist. Der Fahrzeuglackierer hatte tatsächlich niemals einen Autoführerschein gemacht. "Den brauchte ich nicht" , sagt er. So ist er, egal bei welchem Wetter, immer mit dem Fahrrad zur Arbeit erschienen.