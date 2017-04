Abschied mit Schwung

von GÜNTHER GEILING

Die Tage der legendären Tanzsäle, in denen Hunderte von Menschen getanzt und gefeiert haben, sind längst vorbei. Aber auch die Bands, die Woche für Woche für ihre Fans live zum Tanz aufspielten, sind in Vergessenheit geraten. Nicht so aber die Kultband "Te old fashioneds", die am Samstag, 29. April, in der "Tanzbar Morgenroth" in Neubrunn wie vor Jahrzehnten aufspielt und ihr 50. Bühnenjubiläum feiert mit "Music of the Sixties and Seventies", Schlagern der Bee Gees und Beatles oder Texten wie "Ganz in Weiß" (Roy Black) und "Das war mein schönster Tanz mit dir" (Bernd Spier). Nur wenige Formationen und Tanzbands haben über eine so lange Zeit ihre Fangemeinde immer wieder mit Auftritten erfreut.

Vor 50 Jahren hatten auch die jungen Burschen und Mädchen keine Probleme, das Tanzbein zu schwingen. Fast in jedem Dorfwirtshaus gab es einen Saal und zumindest zur Kirchweih, zum Fasching oder bei Vereinsfesten wurde zum Tanz aufgespielt.

In Neubrunn gab es dazu eine ganz besondere Lokalität, die "Tanzbar Morgenroth", die jeden Samstag die Besucher anzog.



Erster Auftritt in Tanzbar

Auch namhafte Musikbands wie die "Mambo" aus Zeil, die "Carinas" und natürlich "The old fashioneds" hatten dort ihre regelmäßigen Auftritte und letztere dann sogar ein "Heimspiel". Tatsächlich fand auch der erste öffentliche Auftritt dieser Band im Jahre 1967 dort statt. Die "Old fashioneds" gingen einst aus der Band "Mercuries" hervor mit den Musikern Rainer Kandler, Walter Reinwand, Otto Derra, Richard Schor, Hans Schor und Günther Geiling.

Von der Ausbildung her oder beruflich bedingt, schieden immer wieder Musiker aus und wechselte die Besetzung der Tanzkapelle. So kamen Bernd Heppt und Roland Jäger später Franz Rödelmaier und Arno Stretz, Hanni Berwind, Klaus Rümer und zeitweise Ludwig Persch dazu.

Die Tanzfläche war jedenfalls immer gut gefüllt, denn Tanzen war "in" und dabei wurden viele Bekanntschaften geschlossen. Im Gegensatz zu heute war der Paartanz der Tanz schlechthin.

Auch der Kontakt des Tanzpublikums zur Band war sehr intensiv, denn das Publikum durfte immer wieder auch die Darbietung der Interpreten und ihrer jeweiligen Schlager mitbestimmen und davon wurde immer mehr Gebrauch gemacht, je näher das Ende des Tanzabends kam. "Heute wird man das kaum glauben: Um 1 Uhr oder spätestens 1.30 Uhr war der Tanz dann meistens zu Ende, zumal Polizeistunde drohte", erinnert sich Rainer Kandler, der Schlagzeuger der Band.

Aber auch das ist Nostalgie, der Tanz fing pünktlich zwischen 19 und 20 Uhr an und hörte zu einer Zeit bereits wieder auf, zu der mancher heute erst ausgeht. Von Disco-Bussen konnte man damals nur träumen. Mit dem ersten gebrauchten Auto und noch mehr mit Mopeds fuhr man bei Wind und Wetter, gegebenenfalls auch durch den Schnee zum jeweiligen Tanzsaal, auf dem Sozius vielleicht schon die Freundin.

Auch brachten die Musiker ihre Anlage nicht mit ihrem Kleinlaster oder großen Sprinter oder gar mit Helfern zum Ort des Tanz-Events. Man hatte meist nur ein kleines Auto, das voll bepackt war mit den eigenen Instrumenten. Außerdem wurden die Lautsprecher und Verstärkeranlagen auf die verschiedenen Fahrzeuge aufgeteilt.

Natürlich ging man in der musikalischen Ausrichtung der Band immer mit der Zeit, denn das forderte auch das Publikum. Selbst in ihrem Namen brachten die Bandmitglieder dies zum Ausdruck und nannten sich darauf "New fashioneds". Bis in die 90er Jahre trat man so regelmäßig in den Tanzsälen im Landkreis und darüber hinaus auf. So kamen zur damaligen Zeit im Jahr 50 bis 70 Auftritte zusammen. Dazu kamen die regelmäßigen Proben für neue Songs.



Musik als Hobby

Auch der Tanzkapelle "The old fashioneds" ging es später so ähnlich wie es heute den Blaskapellen geht. Die Gruppe wurde nicht mehr so oft gebucht, weil die Tanzabend oder andere Veranstaltungen rückläufig waren. Da die Musiker aber weiter ihrem Hobby frönen wollten, präsentierten sie sich in der Folge unter anderem als "Duo Stretz".

In der Gruppe als "The old fashioneds" bei einem Revivalabend die Hits aus den 60er und 70er Jahren zu spielen, ist heute etwas ganz Besonderes. Schlagzeuger "Gandhi" Rainer Kandler organisierte auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder Auftritte, denn seine Leidenschaft ist bis heute die Musik.

"Es macht einfach Spaß, sich immer wieder einmal in alter Runde zu treffen und die Schlager und Oldies vergangener Jahre zu spielen. Aber auch neue Hits haben wir auf Lager", meint er mit Blick auf den Jubiläumsauftritt am Samstag, 29. April, um 20 Uhr in der Tanzbar Morgenroth in Neubrunn.

Der Abend soll aber tatsächlich der Schlussakkord unter einer tollen Lebensleistung der Musiker darstellen und der Ort hätte mit der "Tanzbar Morgenroth" nicht besser gewählt werden können. Es folgen dann angeblich nur noch zwei lang vereinbarte Termine.

Platzreservierungen werden über die Gastwirtschaft Morgenroth in Neubrunn, Telefonnummer 09536/362, erbeten.