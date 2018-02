Abenteuer in den Osterferien

red



Auch in diesem Jahr können sich Kinder aus Stadt und Landkreis Bamberg wieder auf spannende Ferienabenteuer freuen. Die Angebote in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien finden jeweils eine Woche lang täglich von mindestens 8 bis 15 Uhr statt. So sollen insbesondere berufstätige Eltern entlastet werden, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt.In den Osterferien sind noch wenige Plätze frei: In der 1. Woche (10.-13. April) können Kinder von sechs bis 13 Jahren beim "Kids Club" in Stegaurach basteln, sich künstlerisch betätigen, die Natur erkunden, gesunde Brotzeiten zubereiten u.v.m. Anmeldung über die Homepage des Ferienabenteuers oder direkt bei Iso e.V., Telefon 0951/91775830. In der 2. Woche (18.-21. April) lädt die VHS Kinder von acht bis elf Jahren zu ihrer Abenteuerwoche "Ach du dickes Ei!" ein, unter anderem mit gemeinsamem Kochen und einem Ausflug in die Geschichte der Bamberger Gärtner . Anmeldung unter Tel. 0951/87-1108. Alle Infos zum Bamberger Ferienabenteuer unter www.ferienabenteuer-bamberg.de