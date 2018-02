Ab Samstag kann man "Schauen"

Der Kronacher Kunstverein lädt ein zu einer Ausstellung mit dem Titel "Schauen" von Angela George-Morelli vom 17. bis 23. Juni. Die Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr in der KKV-Galerie im Kreiskulturraum statt. Nach der Begrüßung durch Karol Hurec wird Thomas Ludwig, Kunstpädagoge am Schiller-Gymnasium in Hof, in die Ausstellung einführen.



Internationale Eindrücke

George-Morelli wurde in Königsberg geboren. Nach dem Studium der Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte und Politik in München und Berlin nahm sie eine Tätigkeit als Gymnasiallehrerin in Bremerhaven an. Ab 1993 war sie Studiendirektorin an der Berufsoberschule Wirtschaft in München und übernahm Referentinnentätigkeiten in der Erwachsenenbildung zu kulturgeschichtlichen Themen. Später siedelte sie nach Rom über, wo sie sich intensiv mit der Fotografie auseinandersetzte. Seit 2008 hat Angela George-Morelli zahlreiche Ausstellungen in München und Franken.



Verfremdung

Ihre Arbeitsweise als Fotografin ist gekennzeichnet durch die Verfremdung scheinbar vertrauter Objekte, die aus dem alltäglichen Funktionszusammenhang gelöst und von gewohnten Deutungen befreit werden: So entsteht Raum für neue rätselhafte Welten. Zurzeit lebt Angela George-Morelli in München.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung "Schauen" sind Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr und zu den Veranstaltungen im Kreiskulturraum. red