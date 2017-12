ATS erobert Tabellenspitze

Am vorletzten Spieltag hatten die Faustballer des ATS Kulmbach und der TS Lichtenfels Heimrecht. Obwohl das Quintett nicht in Bestbesetzung antrat, gelang ein Sieg.



ATS Kulmbach -

TSV Thiersheim 3:2

Gegen den direkten Verfolger fanden die Hausherren zunächst besser ins Match und gewannen Durchgang 1 klar mit 11:6. Die Gäste glichen in Durchgang 2 mit 11:6 aus. Die beiden nächsten Sätze endeten 11:7 und 9:11 aus ATS-Sicht. Im Entscheidungssatz behielten die Kulmbacher die Nerven und siegten verdient 11:5.



ATS Kulmbach -

SV Hof II 0:3

Nach der kräftezehrenden Partie zuvor, fanden die Bierstädter überhaupt nicht in dieses Spiel. Die Hofer machten mit 11:6, 14:12 und 11:5 kurzen Prozess. Im zweiten Durchgang waren die Kulmbacher zwar nah an einem Teilerfolg, doch die Hofer ließen sich auf dem Weg zur Revanche nicht aufhalten.

ATS: Faulstich, Kraus, W. Orlishausen, Rauh, Riediger red