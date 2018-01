ASB-Regionalverband erhöht Mitarbeiterzahl und Umsatz

Als ein wirtschaftlich gesundes und wachsendes Unternehmen zeigt sich der Regionalverband Coburg des Arbeiter-Samariter-Bundes. Bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Mittwoch im ASB-Seniorenzentrum "Am Park" sagte Vorsitzender Hans-Joachim Lieb, dass die Zahl der Mitarbeiter, der Fahrzeuge und der Umsatz im vergangenen Jahr angestiegen seien.

"Mit einem Umsatz von über zwölf Millionen Euro sind wir in Bayern mit an der Spitze." Von allen ASB-Gliederungen im Freistaat erwirtschaftet der Regionalverband Coburg ein Fünftel des Umsatzes, noch vor dem ASB München, der über 100 000 Mitglieder hat. Der Regionalverband Coburg zählt etwa 9000 Mitglieder.

Weiter sagte Lieb in seinem Jahresbericht, die ASB-Pflegeheime und die ambulante Pflegestation "haben ihre hervorragenden Noten vom Vorjahr durch das Pflegegutachten 2016 bestätigt bekommen". Auch das ASB-Pflegeheim in Weismain stehe nach dem jüngsten Gutachten gut da. Die Rettungswache in Weismain wird seit dem 1. Januar 2016 abwechselnd vom Arbeiter-Samariter-Bund und vom Roten Kreuz betrieben.

Nicht so wie erwartet habe sich der Menüservice entwickelt. Diese Abteilung habe aufgelöst werden müssen, sagte Lieb.

Als Erfolgsmodell habe sich hingegen der Hausnotruf erwiesen, auf den mittlerweile mehr als 1400 Menschen vertrauen. Ebenso boome die Erste-Hilfe-Ausbildung mit nahezu 5000 Teilnehmern. In Coburg und Lichtenfels ist der ASB mit rund 200 Klienten im Betreuungsverein aktiv. 2016 zählte der Rettungsdienst des ASB Coburg fast 5000 Einsätze. Der Sanitätsdienst sicherte 75 Veranstaltungen ab. Der Fahrdienst führte 28 126 Individualfahrten durch und beförderte 76 155 Fahrgäste im Linienverkehr. Dabei wurden knapp zwei Millionen Kilometer zurückgelegt. "Von größeren Unfällen blieben wir glücklicherweise verschont, und ich hoffe, es bleibt auch so", sagte Hans-Joachim Lieb.

Ein großer Erfolg des ASB ist das Service-Wohnen. Die Anlage in Cortendorf ist seit Sommer 2015 ausgebucht. Drei weitere Projekte dieser Art entstehen aktuell: Das sind der Seniorenpark im Weitramsdorfer Ortsteil Weidach, der Bau von 54 Wohnungen in Ebersdorf, sowie weitere 85 Plätze für Senioren-Service-Wohnen, die auf der Bertelsdorfer Höhe entstehen werden. "Für die 54 Wohnungen in Ebersdorf hatten wir nach einer Woche 62 Bewerbungen", teilte Lieb mit. Aktuell bildet der ASB Coburg 17 junge Menschen zur Pflegefachkraft aus. Für das im September 2017 beginnende Ausbildungsjahr konnte der ASB sieben von acht Plätzen besetzten.

Seit 25 Jahren sind Helga Rosa und Stephan Beiersdorfer Mitglieder im ASB. Hans-Joachim Lieb würdigte diese Treue mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde. red