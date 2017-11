ADAC testen Autos

Auf Einladung des Automobilclubs Neunkirchen am Brand wird der ADAC-Prüfdienst am Freitag, 7. Juli, von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Dormitz kostenlose Prüfungen an Autos durchführen. Mitglieder des ADAC erhalten den Bremstest sowie den Stoßdämpfertest und können darüber hinaus eine weitere Prüfart zusätzlich selbst wählen.

Unter allen Prüfsicherheitsteilnehmern werden laut dem Veranstalter Fahrsicherheitsgutscheine im Wert von 155 Euro verlost. map