"A Christmas Dream" am Samstag im Kongresshaus

Ein Wiederhören mit dem Posaunisten Joe Wulf und seiner Band "The Gentlemen of Swing" gibt es im Coburger Kongresshaus. "A Christmas Dream" lautet das Motto des Konzerts, das Joe Wulf am Samstag (17. Dezember, 20 Uhr) gemeinsam mit dem Musikverein Beiersdorf und dem "Vocalensemble Coburg" gestaltet.

Das Programm verspricht laut Veranstalter "die schönsten Swingtitel, American Standards und deutsche Weihnachtslieder". Auf der Vortragsfolge stehen Titel wie "I'm Dreaming Of A White Christmas" oder "Let It Snow, Let It Snow". Die Vortragsfolge bringt klingende Erinnerungen an Musiker wie Bing Crosby, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und Nat King Cole.

Mit seinen "Gentlemen of Swing" hat sich Joe Wulf auf den Swing der 30er und 40er Jahre spezialisiert.

Der Musikverein Beiersdorf unter der Leitung von Dietmar Luther spielt mit seinen rund 40 Instrumentalisten Blasmusik im volkstümlichen, aber auch im modernen Stil. Gemeinsam haben der Musikverein Beiersdorf und Joe Wulf mit seiner Band bereits mehrere erfolgreiche Konzerte in der Region gestaltet.



Überregional erfolgreich

Das "Vocalensemble Coburg" wurde 1996 gegründet und stand anfangs unter Leitung von Alina und Uwe Friedrich. Nach einem Führungswechsel wurde der überregionale Jugendchor des Sängerkreises unter der Leitung von Jochen Kästner zu einem Erwachsenenchor. Seit 2004 leitet Stefanie Berg das Vocalensemble Coburg. Unter ihrer Leitung errang der Chor inzwischen auch überregionale Erfolge.Die Arbeit dieses Frauenchors ist auf verschiedenen CD-Einspielungen dokumentiert. Pop, Musicals und Gospel gehören von Anfang an zum Repertoire des "Vocalensembles Coburg". ct