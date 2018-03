93. von Burkholz

Herbert Burkholz feiert am heutigen Samstag seinen 93. Geburtstag im Wohnstift in Erlangen. Seit seinem Wegzug vor einem Jahr aus Forchheim bekommt er den Fränkischen Tag per Post. Mit großem Interesse liest er die neuesten Ereignisse, welche in Forchheim und Umgebung geschehen. Nach wie vor ist er im Museum der Kaiserpfalz als Soldat zu sehen. Er dokumentiert dort zusammen mit seinem Freund Ernst Mayr, der 1944 in Russland gefallen ist, den Zweiten Weltkrieg. Bis zum Jahre 2015 führte Herbert Burkholz 44 Jahre als Vorsitzender den Behinderten- und Versehrtensportverein Forchheim. red