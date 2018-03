91 Schüler meistern die Challenge

91 Schüler der Klassen fünf mit neun an der Georg-Göpfert-Mittelschule Eltmann beteiligten sich laut einer Mitteilung der Schule am Fremdsprachenwettbewerb "The Big Challenge 2016". Europaweit suchen den Angaben zufolge über 600 000 Schüler, die Englisch als Fremdsprache lernen, die Herausforderung in diesem Wettbewerb. Im Vorfeld konnten die Mädchen und Buben schon auf der Homepage des Wettbewerbs und mit einer Handy-App online trainieren. Unter Aufsicht ihrer Englischlehrer bearbeiteten die Jugendlichen schließlich an einem Stichtag Fragen zu den Themen Vokabeln, Grammatik und Landeskunde. Klar, dass sich die Schüler über ihre Diplome und Preise mächtig freuten. red