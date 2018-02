900 Euro für Kindergärten

Ausgewählte Seßlacher Chöre und Musikgruppen brachten bei einem stimmungsvollen Benefizkonzert 900 Euro für die drei Kindergärten im Stadtgebiet zusammen. Veranstalter war der Männergesangverein "Liederkranz Seßlach". Nun wurden die Spenden übergeben. Über je 350 Euro konnten sich die Leiterinnen der drei Seßlacher Kindergärten Gabriele Oehrl ("Struwwelpeter", Seßlach), Tamara Dobner ("Schneckenhaus", Heilgersdorf) und Tanja Dohnalek ("Arche Noah", Gemünda) freuen. Karl Jürgen Schmölzing, Reinhold Ihra und Heinrich Rost vom "Liederkranz" hatten den Erlös aus dem Konzert auf 900 Euro aufgerundet. Manuela Bartsch und Regine Münch vom Pfarrgemeinderat hatten noch für jede Einrichtung je 50 Euro draufgelegt.

Beim Benefizkonzert wirkten der Männerchor "Liederkranz Heilgersdorf" (Leitung: Pfarrer Tobias Knötig), der Männergesangverein "Frankonia" Gemünda (Julia Günter), der Kirchenchor Seßlach (Monika Rößner), der "JoChos-Chor" (Andrea Pachsteffl), der Posaunenchor Heilgersdorf (Peter Öckler) und die Stadtkapelle Seßlach (Michael Bauer) mit. Angesichts der Vielfalt und Qualität der Musikbeiträge hätte das Konzert mehr Besucher verdient gehabt. Insbesondere, da es als Benefizveranstaltung angekündigt war. Nach dem Konzert bat der Pfarrgemeinderat zum gemütlichen Beisammensein. Auch dessen Erlös in Höhe von 150 Euro stiftete das Gremium zu gleichen Teilen an die Kindergärten. Die Spendenübergabe im Seßlacher "Struwwelpeter" verband der "Liederkranz"-Vorsitzende Heinrich Rost mit einer Bitte: "Sorgt dafür, dass die Kinder Spaß am Singen im Chor haben, sonst sterben wir bald aus." Das ließen sich die Kleinen nicht zweimal sagen und bedankten sich mit einem Lied. Bettina Knauth