90 Betriebe stellen sich vor

Infos über offene Lehrstellen



Landrat Alexander Tritthart (CSU) und Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker (SPD) sowie Vertreter aus Wirtschaft, Schule, Handwerk und der Agentur für Arbeit Nürnberg tauschten sich unlängst über die Chancen von Ausbildungsberufen im Landkreis Erlangen-Höchstadt aus. Tritthart freute sich laut einer Pressemitteilung des Landratsamts besonders über die "erfolgreichen Aussichten" für junge Menschen und die große Auswahl an Ausbildungsberufen. Etwa 90 Ausbildungsbetriebe stellen bei der landkreisweiten Ausbildungsbörse am Samstag, 17. März, von 10.30 bis 14 Uhr in der Dreifachsporthalle des Gymnasiums Herzogenaurach ihre Ausbildungsberufe vor.Interessierte Jugendliche erhalten bei der Messe Tipps für Bewerbungen und zur richtigen Berufswahl. Wer möchte, kann die Aussteller direkt ansprechen und sich über offene Ausbildungsplätze informieren. Weitere Informationen unter www.erlangen-hoechstadt.de