8500 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag ist es in Forchheim in der Ehrenbürgstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von circa 8500 Euro und einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem Audi die Ehrenbürgstraße stadtauswärts und wollte an der Einmündung zur Wöhrstraße links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie anhalten. Der hinter ihr fahrende 58-jährige Seat-Fahrer bremste leicht ab, was wiederum ein hinter ihm fahrender 57-jähriger Rentner übersah und dadurch mit seinem Opel auffuhr und die Autos aufeinanderschob.