83-Jähriger verursachte als Geisterfahrer einen Unfall auf der A 73

Ein Falschfahrer gefährdete am Freitagabend auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Lichtenfels und Ebensfeld mehrere Autofahrer und verursachte zudem einen Unfall im Bereich Bad Staffelstein. Ein 28-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 83-jährige Falschfahrer konnte an der Anschlussstelle Ebensfeld von der Polizei gestellt werden.

Gegen 18.30 Uhr waren am Freitag mehrere Meldungen über den Falschfahrer über Notruf bei der Polizeieinsatzzentrale in Bayreuth eingegangen. Mehrere Verkehrsteilnehmer berichteten, dass ein weißer Kleinwagen auf der Fahrbahn der A 73 in Richtung Coburg auf der linken Fahrspur entgegen der vorgegebenen Richtung unterwegs sei. Mehrere Fahrzeuge mussten dem Falschfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Kurz vor der Anschlussstelle Bad Staffelstein-Kurzentrum konnte ein bislang unbekannter Fahrer eines roten VW Golfs nur durch eine Vollbremsung einen Aufprall verhindern; sein Wagen kam dadurch ins Schleudern. Ein nachfolgender 28-jähriger Mann aus Baden-Württemberg musste deshalb ebenfalls stark abbremsen, touchierte mit seinem Skoda vermutlich die Mittelschutzplanke und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Böschung überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Von dem Unfall unbeirrt setzte der Falschfahrer seine Fahrt fort.

Auf die Warnzeichen einer parallel zu ihm fahrenden Streife der Staffelsteiner Polizei reagierte der Geisterfahrer nicht. An der Anschlussstelle Ebensfeld verließ er dann die Autobahn. Dort gelang es den Polizeibeamten, den Wagen, einen weißen Mercedes der A-Klasse, anzuhalten.

Beamte der Verkehrspolizei stellten dort auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg den Führerschein des 83-jährigen Mannes aus Lichtenfels sicher.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 20 000 Euro beziffert.

Die Verkehrspolizei Coburg bittet im Zuge ihrer Ermittlungen betroffene Fahrzeugführer, die von dem Falschfahrer gefährdet oder behindert wurden, sich zu melden.

Insbesondere bitten die Ermittler den Fahrer des roten VW Golf, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden. pol