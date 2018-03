800 Euro für Hospizarbeit

Mit viel Engagement hatten sich die Schüler der staatlichen Berufsschule für einen sozialen Zweck eingesetzt. Unterstützt von ihren Lehrkräften hatten die Auszubildenden täglich an einem Stand in der Schule Punsch und Waffeln verkauft und weitere Aktionen angeboten. Mit dem Erlös in Höhe von 800 Euro bedachten sie diesmal den Hospizverein. Die Vorsitzende des Vereins, Evelyn Kondruss, sagte, das Geld werde für die Aus- und Fortbildung der Hospizhelfer benötigt. So sei im Herbst ein neuer Ausbildungskurs geplant. Foto: Alfred Thieret