80 Jahre und fit wie ein Turnschuh

Auch der Michelauer Bürgermeister Helmut Fischer fragte sicherheitshalber nochmals nach, ob denn das auch stimme mit den 80 Jahren. Denn man sieht es dem einst aktiven Fußballspieler Erich Tischer nicht unbedingt an, dass er am Dienstag bereits sein achtes Lebensjahrzehnt vollendet hat.

Gefragt nach Gesundheit und Wohlergehen beweist er den für ihn typischen Humor: "Ölles knärddsd". Doch auch das will man ihm nicht so recht abnehmen. Vielleicht liegt es auch an seinem Lebensmotto "nier bluos hamma rümmboller", das den umtriebigen Jubilar in Schwung hält. Schließlich hat er als Mitglied im Gartenbauverein schon immer liebevoll seinen Gemüsegarten bestellt und auch aus dem Räucherofen stieg ab und an verlockend riechender Rauch auf.

Er ist eben ein "waschechter Michlaarer", Ende März 1938 in der Korbmachergemeinde geboren und hier hat er auch mit seiner Ehefrau Erna, geborene Schmidt, immer gelebt. Geheiratet haben die beiden am 8. Februar 1969. Stolz ist er auf seine Kinder Frank und Bernd und seine Stieftochter Christine. Längst ist er auch Großvater geworden. Seine Enkel heißen Fabian, Vivien und Nico. Seine große Leidenschaft gehört dem Sport. Beim 1. FC Michelau ist er Ehrenmitglied, er gehört dem Turnverein an und ist ebenfalls Mitglied beim Lesezirkel. Und wenn die Fußballnationalmannschaft aufläuft, dann lässt er sich das selbst an seinem Ehrentag vor dem heimischen Fernseher nicht entgehen. kag