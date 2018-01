7996 Menschen im August arbeitslos

Im August waren in der Region Main-Rhön 7996 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote erreichte erstmals in einem August 3,3 Prozent und liegt 0,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Damit gab es in der Region Main-Rhön die niedrigste Arbeitslosenquote im August seit Einführung der Berechnung vor zwanzig Jahren gemessen, heißt es im Bericht der Arbeitsagentur Schweinfurt. Trotz des saisonal bedingten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen im Vergleich mit dem Vormonat sei die Situation am Arbeitsmarkt weiterhin positiv. Im Vorjahr lag das Niveau der Arbeitslosigkeit deutlich höher. Damals wurden 1265 Menschen mehr als arbeitslos gemeldet, und die Arbeitslosenquote lag noch bei 3,8 Prozent. Im Juli waren 536 Menschen weniger arbeitslos gemeldet, und die Quote lag bei 3,0 Prozent. Auffällig ist die Steigerung im Vergleich zum Vormonat in der Personengruppe unter 25 Jahren. Im August wurden 1155 arbeitslose Jugendliche gezählt, dies sind 284 Personen bzw. 32,6 Prozent mehr als im Monat Juli. "Der saisonübliche Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten ist zu einem nicht unerheblichen Anteil auf die verstärkten Arbeitslosmeldungen von jungen Menschen nach der Ausbildung zurückzuführen", erläutert Thomas Stelzer, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schweinfurt. "In den meisten Fällen dürften die jungen Fachkräfte gute Perspektiven haben, da der Arbeitsmarkt in der Region aufnahmefähig ist oder auch oft der Besuch einer weiterführenden Schule angestrebt wird", so Stelzer weiter.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Jugendarbeitslosigkeit sogar um 239 Personen zurück, dies entspricht einem Rückgang von 17,1 Prozent. "Auf Grund des Fachkräftemangels versuchen offensichtlich immer mehr Betriebe ihre Ausbildungsabsolventen im Betrieb zu halten", so Stelzer. Die Bewegungszahlen in der Region waren relativ hoch. 2557 Menschen konnten im August ihre Arbeitslosigkeit beenden. Im Juli waren es 60 und vor einem Jahr 148 Menschen weniger. Im Gegenzug mussten sich 3111 Arbeitnehmer erstmals oder erneut arbeitslos melden. Dies entspricht einem Zuwachs von 572 Menschen im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 87 Menschen weniger. red