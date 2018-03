77-Jähriger zahlte Übernachtungen nicht

Ein Fall von Einmietbetrug wurde von einer Pension aus Bad Kissingen gemeldet. Ein 74-jähriger Mann mietete sich für sieben Tage in der Pension ein, entrichtete jedoch die ausstehenden Kosten in Höhe von 175 Euro nicht an den Gastwirt. Bei der Anmeldung legte er als Ausweisdokument seinen Schwerbehindertenausweis vor. Der 74-jährige gebürtige Thüringer bestreitet seit längerem seinen Lebensunterhalt durch Einmietbetrug. Eine Strafanzeige wurde entsprechend erstattet. pol