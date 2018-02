77-Jährige hatte keine Chance

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der Bundesstraße 303 bei Himmelkron. An der Einmündung der Markgrafenstraße wurde eine 77-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Stadtsteinach übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 6.30 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem VW Polo auf der B 303 in Richtung Autobahn unterwegs. Zur gleichen Zeit, als sich die junge Frau der Kreuzung mit der Markgrafenstraße und der Straße zu den Sportanlage und zum Schwimmbad näherte, wollte die Seniorin offensichtlich die dort unbeleuchtete Fahrbahn überqueren.



Vollbremsung eingeleitet

Die Autofahrerin leitete zwar eine Vollbremsung ein, ihr VW Polo kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste die Fußgängerin frontal. Durch die starke Verzögerung des Unfallfahrzeugs konnte ein dahinter befindlicher 43-jähriger Autofahrer seinen Audi A6 nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr noch leicht auf den VW Polo auf.

Die 77-Jährige wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Fahrzeugführer erlitten einen Schock.

Zur Klärung der Unfallursache war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Gutachter vor Ort. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Stadtsteinach übernommen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Die B 303 musste zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Trotz einer eingerichteten Umleitung kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.



Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Stadtsteinach sucht zur genauen Klärung des Unfallhergangs Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Inspektion Stadtsteinach unter der Telefonnummer 09225/963000 zu melden. pol