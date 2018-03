76-Jähriger mit über 0,5 Promille

Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Donnerstagmorgen in Forchheim einen Verkehrsunfall verursacht. Er fuhr die B 470 im Innenstadtbereich. Als er von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollte, übersah er den Ford eines 62-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim fest, dass der 76-jährige Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurden aufgenommen. pol