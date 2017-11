76 Bogenschützen kämpfen in Zeil um Meisterehren

Die Meisterschaften des Schützengaues Schweinfurt für das Sportjahr 2018, das am 1. Oktober begann, haben mit den Titelkämpfen im Bogenschießen begonnen. Geschossen wurde mit dem olympischen Recurvebogen, dem Compoundbogen sowie mit dem Blank- und dem Langbogen. Austragungsort war, wie in den vergangenen Jahren, die Sporthalle Tuchanger in Zeil.

76 Schützen und neun Mannschaften nahmen teil. Davon startete über ein Viertel in den Nachwuchsklassen. Bis auf Gochsheim und den TV Zeil errangen alle beteiligten Vereine mindestens einen Gaumeistertitel. Die BSG Schweinfurt war mit fünf Einzelsiegen und der SV Grafenrheinfeld mit vier Einzeltiteln und einem Mannschaftssieg erfolgreich.

Ergebnisse, Recurvebogen , Schützenklasse: 4. C. Meining 436, 5. M. Holgerson 429 (beide Zeil), Damenklasse: 2. N. Leh-nick (Heilgersdorf) 492, Jugendklasse männlich: 1. P. Weitz (Heilgersdorf) 452, 3. S. Heurich (Zeil) 410, 5. P. Götz (Zeil) 235, Altersklasse männlich, Mannschaft: 1. Heilgersdorf 1219, Einzel: 1. R. Laudenbach (Heilgersdorf) 533, 2. G. Pflaum (Zeil) 515, 4. S. Pachsteffl (Heilgersdorf) 389. 5. G. Bock (Heilgersdorf) 297

Compoundbogen , Schützenklasse: 1. T. Müller (Königsberg) 553, 3. P. Burger (Königsberg) 529,

Blankbogen , Schützenklasse: 3. E. Strauß (Zeil) 410, 6. J. Zettelmeier (Zeil) 314

Langbogen , Offene Klasse: 11. D. Liebermann 298, 12. I. Janicek 273 (beide Heilgersdorf) dk