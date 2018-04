750 Euro für neue Bücher

Um die Schüler zu animieren, mehr zu lesen, kaufte die Adam-Riese-Schule für die Schulbücherei und für die Bücherkisten der Mittelschule viele neue Bücher. "Die Kinder und Jugendlichen hatten bei der Auswahl der Bücher ein Mitspracherecht", so Projektleiterin Erika Ullmann. Da diese Anschaffung natürlich mit Kosten verbunden ist, unterstützt die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein dieses Projekt mit einer Spende über 750 Euro. Die beiden Schüler Jan-Gabriel Fiedler und Peter Freiherr von Rosen aus der Klasse 4b stellten das Online-Programm "Antolin" vor. "Bei einer Teilnahme an dem Leseprogramm kann jeder durch das Beantworten von Fragen zu gelesenen Büchern Punkte sammeln. Sobald eine bestimmte Punktzahl erreicht wurde, erhalten wir eine Urkunde von unserer Lehrerin", erzählten die zwei. Anschließend erklärten die beiden Schülersprecher, was man mit einem Buch so alles machen kann: zum Beispiel zitieren und präsentieren. Mit mehreren Musikstücken umrahmte die 6. Klasse zusammen mit ihrem Lehrer Alexander Stretz die Spendenübergabe. red