72-Jähriger flüchtet zweimal mit dem Traktor

Gleich zwei Unfallfluchten in nicht einmal zwei Stunden beging am Donnerstag zur Mittagszeit ein 72-jähriger Bad Rodacher mit seinem Traktor im Stadtgebiet.

Um 11.35 Uhr fuhr der Rentner mit seiner Arbeitsmaschine in der Gerbergasse gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Sattelzugs. Der Lkw-Fahrer, der gerade sein Fahrzeug belud, rannte dem Rentner sogar noch hinterher und machte ihn darauf aufmerksam, dass er den Lkw beschädigt habe. Der Traktorfahrer setzte dennoch seine Fahrt unbeirrt fort. Der Lkw-Fahrer notierte sich das Kennzeichen des Traktors. So war es ein Leichtes, den Unfallflüchtigen zu ermitteln.

Nicht einmal zwei Stunden später, um 13.15 Uhr, touchierte der 72-Jährige beim Abbiegen mit seinem Trecker in der Heldburger Straße einen Telefonmast. Dabei fiel eine Werkzeugkiste vom Traktor. Der Fahrer lud die Kiste kurzerhand auf seinen Anhänger, kümmerte sich nicht um den nun schief stehenden Telefonmasten und fuhr auch in diesem Fall einfach weiter. Bei den beiden Unfällen entstand insgesamt ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Außerdem wird wohl zu prüfen sein, ob der 72-Jährige überhaupt noch zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. pol