70 Jahre Mitglied im VdK Königsfeld

Erster Vorsitzender Dippold begrüßte zur Jahresversammlung des VdK Königsfeld unter anderem Erste Bürgermeisterin Gisela Hofmann, die im späteren Verlauf die Ehrungen mit vornahm. Die VdK-Familie freute sich besonders über den Besuch der stellvertretenden Kreisvorsitzenden König-Fischer, die über die Angebote des VdK referierte und dessen Forderungen an die Politik. Sie mahnte an, dass noch viel zu wenig getan werde für die Personen, die im Schatten des Wohlstandes stehen.

Beim Totengedenken wurde deutlich, welche Lücke die Hinterbliebenenbetreuerin Betti Dauer hinterlassen hat. Jahres- und Kassenbericht gaben keinen Anlass zu Beanstandungen.

Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft. Es wurden folgende 15 Personen geehrt: für 10 Jahre Hans Lunz, Dieter Thein, Helmut Neuberger und Elisabeth Lunz, für 25 Jahre Johann Schrüfer, Andreas Dorsch, Brigitta Schmittlein, Peter Kraus, Herbert Deinhardt und Johann Schmittlein, für 30 Jahre Erich Hermannsdörfer, für 40 Jahre Hans Dorsch, Elisabeth Michel und Johann Schwarz.

Bereits seit 70 Jahre dabei ist Eduard Neubig aus Huppendorf, der seine Ehrung in geistiger und körperlicher Rüstigkeit entgegennahm. red