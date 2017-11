70 Jahre für den Frankenwald

Das 70-jährige Gründungsjubiläum der rührigen Ortsgruppe Grafengehaig des Frankenwald-Hauptvereines am kommenden Samstag, 18. November, wirft seine Schatten voraus. Dieses wird im Rahmen eines Heimatabends gebührend gefeiert und startet um 19 Uhr mit einem Musikstück des Grafengehaiger Posaunenchores.

Ein Blick in die Historie des Frankenwaldvereines Grafengehaig: Die Erstgründung der Ortsgruppe erfolgte 1927/28, als Obmann erhielt Adam Hofmann das Vertrauen. Auf Betreiben des Hauptvereines ging die Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg 1947/48 über die Bühne. Zum Obmann wurde Friedrich Peschke gewählt, der bis 1960 diese Aufgabe innehatte. Damals umfasste die Ortgruppe 79 Mitglieder. Als Obmänner folgten (von 1960 bis 1972) Kurt Helmrich und (bis 1975) Klaus Rathjen.

In den Spitzenzeiten hatte der Frankenwaldverein Grafengehaig um die 300 Mitglieder. Rathjen wurde von Friedhelm Frank (bis 1997) abgelöst. Erste Obfrau der Ortsgruppe war von 1997 bis 2003 dann Gisela Hagen. In ihre Fußstapfen trat (bis 2006) Gisela Schramm und seitdem steht Margitta Hieke an der Spitze der 175 Heimat- und Wanderfreunde. Der Altersdurchschnitt liegt aktuell bei 59 Jahren. Jüngstes Mitglied ist Isabella Schramm mit drei Jahren.



"Grünen Pfad" gepflegt

1977 wurde der Mühlenwanderweg ins Leben gerufen und die Ortsgruppe Grafengehaig erledigte in den 40 Jahren des Bestehens des "grünen Pfades des Frankenwaldes" stets gerne die Pflege- und Herrichtungsarbeiten. 1997 wurde das 50-jährige Bestehen des Frankenwaldvereines Grafengehaig gebührend in der Frankenwaldhalle gefeiert und 2000 war die Heilig-Geist-Kirche Veranstaltungsort des Frankenwaldadvents.

Gerne ausgerichtet hat die Grafengehaiger Ortsgruppe in den zurückliegenden Jahrzehnten viele Hauptversammlungen, Arbeitstagungen sowie Frühjahrs- und Herbststernwanderungen des Frankenwald-Hauptvereines.

Zu den zahlreichen Unternehmungen des Frankenwaldvereines Grafengehaig zählt die Teilnahme an den Deutschen Wandertagen, der 1993 in Naila stattfand. Zu Ehrenmitgliedern der Ortsgruppe wurden 2003 in Würdigung ihrer außerordentlichen Verdienste und unermüdlichen Engagements zum Wohle der "Grünen Krone Bayerns" Herbert und Marie-Luise Glaser, Ehrenwanderwart Anton Schramm und Manfred Stix ernannt. Seit 2016 zählt auch Manfred Wuscheck dazu. Jährliche Mehrtagesfahrten zählen genauso zu den Aktivitäten wie seit über zwei Jahrzehnten die rege gelebte Patenschaft mit der Ortsgruppe Tanna.



Viel Musik geboten

Bei der Jubiläumsfeier am Samstag ist Folgendes geplant: Nach der Begrüßung durch die Erste Obfrau Margitta Hieke sowie einer kurzen Laudatio zum Jubiläum wird der Männergesangverein den musikalischen Reigen fortsetzen. Mit heimatlichen Musikbeiträgen werden im Laufe des Abends zudem der Kirchenchor und Männergesangverein Grafengehaig, die Harfenistin Gabi Reil, Petra Bormann am Keyboard und Alleinunterhalter Wilhelm Mildner die 70-Jahr-Feier ausgestalten. Reinhard Witzgall streut Literaturbeiträge ein. Im Vordergrund des offiziellen Teiles stehen die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder. Nicht fehlen darf die Auswertung und Ziehung der Gewinner des Heimatquiz. Grußworte sprechen der Bürgermeister, Landrat sowie Hauptvorsitzender und die Genannten werden mit weiteren Programmbeiträgen den Heimatabend ausgestalten.

Nach dem offiziellen Programm dürfen alle Künstler, Geehrten und Gäste noch lange in gemütlicher Runde den 70-jährigen Gründungsabend ausklingen lassen. kpw