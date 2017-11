70 Jahre CSU Weingarts

Vor 70 Jahren wurde der CSU-Ortsverband in Weingarts gegründet. "Als sich 1947, zwei Jahre nach Kriegsende, einige politisch engagierte Männer zur Gründung eines CSU-Ortsverbandes trafen, waren das keine Studierten, sondern einfache Männer aus der Mitte des damals selbstständigen Örtchens Weingarts, die die Interessen ihrer Bürger vertreten wollten", trug der Ortsvorsitzende Edwin Rank jetzt bei einem politischen Frühschoppen auf dem "Freesenhof" vor.

Zur Feier waren unter anderem der bayerische Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Helmut Brunner, der Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn, "unser" Landtagsabgeordnete Michael Hofmann und Landrat Hermann Ulm gekommen.



Gut für das Land

Helmut Brunner erinnerte sich an Erzählungen seiner Eltern: "Die Partei war nur zwei Jahre nach dem Krieg gegründet worden. Damals hatten die Menschen eigentlich genug von Gruppierungen", sagte Brunner. Deshalb sei es etwas Besonderes gewesen, dass sich Menschen in so einer Stimmung zusammengetan haben, um etwas zu bewegen, um mitzugestalten und dadurch einen Beitrag zu leisten, dass sich das Land entwickeln konnte. "Der CSU-Ortsverband Weingarts war immer von Landwirten und anderen ehrbaren Handwerksberufen geprägt. Und sogar die Geistlichkeit bekannte sich damals offen zur CSU", berichtete Edwin Rank. Es habe 15 Gründungsmitglieder gegeben, und bislang seien 12 Ortsvorsitzende dem Ortsverband vorgestanden. Weiter berichtete der Ortsvorsitzende, dass gegen Ende der 1970er Jahre die beiden Ortsverbände Weingarts und Kunreuth - analog der Gebietsreform - zu einem Ortsverband zusammengeschlossen wurden.

Aktuell hat der Ortsverband 30 Mitglieder; davon sind fünf weiblich. Der Altersdurchschnitt liegt bei 58 Jahren, die durchschnittliche Mitgliedsdauer bei 23,7 Jahren. Seit 64 Jahren ist Willi Siebenhaar Mitglied in der CSU, Hans Spörl und Hans Galster 61 Jahre und Erich Kohlmann 58 Jahre.

Die langjährigen Mitglieder erhielten eine Ehrennadel und eine Urkunde und zeigten sich stolz über diese Auszeichnung.

Carmen Schwind