67 Mitglieder beim VdK

Die Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Schmölz war mit einer Feier zum 70-jährigen Bestehen verbunden. Ehrungen gab es für langjährige Mitglieder.

Nach dem Verlesen der Niederschrift der vorjährigen Hauptversammlung durch Schriftführerin Margita Schmidt gab Vorsitzender Fritz Eckerl im Gasthaus Häublein seinen Bericht und blickte auf das vergangene Jahr zurück. Die Mitgliederzahl bezifferte er auf 67. Teilgenommen wurde u. a. an der Aktion "Schmölz räumt zam", den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag und der Sammlung "Helft Wunden heilen". Eckerl dankte hierzu den Sammlern und Spendengebern. Ein Lob erhielt der gesamte Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Neben den üblichen Jahresveranstaltungen wird man am 9. Juni wieder eine Busfahrt unternehmen. Kassier Heinrich Herzog gab den Finanzbericht und es folgten Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft. Diese waren für 25 Jahre Otto Höhler und für 20 Jahre Helga Zöllner, sowie Andreas Wedemeyer. Zehn Jahre ist Schriftführerin Margita Schmidt im Sozialverband.

Pfarrer Gerald Munzert lobte den VdK als wichtige Stütze für Hilfesuchende und 2. Bürgermeisterin Helga Mück dankte im Namen des Marktes Küps für das Engagement des Verbandes mit der Notwendigkeit zu Ratschlägen, sowie als Anlaufstelle in sozialrechtlichen Angelegenheiten. dw