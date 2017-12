660 Jahre katholische Kirche

Das kirchliche Theisenort erwacht im Jahr 1357. Vor 660 Jahren begann das kirchliche Leben. Für die Pfarrei Anlass genug für einen Gedenkgottesdienst. Dieser Festgottesdienst findet am heutigen Samstag, 2. Dezember, in Gedenken der Einweihung der ersten Kapelle im Jahr 1357 durch Weihbischof Walther statt. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr in der Simultankirche Heiligste Dreifaltigkeit und wird von Pfarrer Maximilian Kray und Diakon Georg Zenk zelebriert. Rainer Domke wird wichtige Informationen über den Inhalt einer Urkunde geben, die auf die Einweihung der Kapelle vor 660 Jahren hinweist. Weihbischof Walther weihte die Burgkapelle in Theisenort und verlieh dabei Ablässe, ist unter anderem daraus zu entnehmen. red