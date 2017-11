6500 Euro für die Sanierung

Das Federweißerfest am Michaelsberg zugunsten von St. Michael erbrachte 6500 Euro an Spendengeldern, die jetzt übergeben wurden.

Das sonst nicht zugängliche Winzergebäude am Fuße des Weinbergs der Klosteranlage Michaelsberg erfreute sich am letzten Septemberwochenende eines riesigen Besucherandrangs. Das schon traditionelle Federweißerfest war bei idealen Wetterbedingungen wieder ein voller Erfolg, zumal der einzigartige Blick auf den Weinberg eine wunderbare Atmosphäre für einen Umtrunk und gute Unterhaltung bot.

Annerose Ackermann bewirtschaftete in Absprache mit der Bürgerspitalstiftung zusammen mit ihren ehrenamtlichen Helfern das sanierte Winzergebäude, wo Federweißer 2017 und der Bamberger Silvaner, Apfelsecco und Brände aus dem Stiftsgarten ausgeschenkt wurden. Zudem wurden Zwiebelkuchen und verschiedenes Gebäck angeboten.

Der erzielte Erlös über 6500 Euro floss der notwendigen Sanierung der historischen Klosterkirche St. Michael zu. Eine Wiederholung des Festes im kommenden Jahr ist fest eingeplant. red