650 Betten sind gesetzt

Die CSU/Landvolk-Fraktion des Kreistags hatte zur Sitzung am Donnerstag eine Anfrage eingebracht. Die Mitglieder wollen wissen, welche Planungen derzeit zur Sanierung, Schließung oder einem Neubau der Regiomed Standorte Coburg und Neustadt bestehen.

Die Antwort der Verwaltung stellte auf den Beschluss des Krankenhausplanungsausschusses des Freistaates Bayern ab. Demnach werden dem Standort Coburg inklusive der bettenführenden Abteilungen des Standorts Neustadt 650 Planbetten zugemessen. Gemäß der bisherigen Absprachen mit dem Freistaat Bayern versuchen die Fachplaner für Krankenhausarchitektur diese Bettenzahl alternativ zu einem neuen Gesundheitscampus am jetzigen Standort in Coburg darzustellen und mit entsprechenden Kosten zu belegen, so die weitere Auskunft. Erst wenn das geschehen sei, werde das Gesundheitsministerium eine Planung auf einem neuen Gelände als teilförderfähig ansehen können.

Auch im Landkreis werden Standorte geprüft. rlu