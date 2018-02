6278 freiwillig geleistete Dienststunden

In Kurzform ließ Bereitschaftsleiterin Yvonne Bräutigam das zurückliegende Jahr in der Hauptversammlung Revue passieren. Sie berichtete von 6278 unentgeltlich und freiwillig erbrachten Dienststunden, die sie im Einzelnen aufschlüsselte, und zwar für Verpflegung außerhalb der Bereitschaft, Sanitäts- und Blutspendendienst, Mittelbeschaffung, Ausbildung, Verwaltung und sonstige Einsätze.

Beim Brandeinsatz in Herbartsdorf war die Bereitschaft mit fünf Personen im Einsatz. Es folgte Sanitätsdienst am Zeltfasching mit drei Damen. Es fanden vier Blutspendentermine statt, zu denen 550 Personen Blut abgeben durften. Darunter waren 25 Erstspender. Allerdings ssei die Spendenbereitschaft zurückgegangen. Bräutigam dankte der Gemeinde Meeder für die Benutzung der Räumlichkeiten in der Anna-B.-Eckstein-Schule und sie dankte Hausmeister Dieter Otto.

Zur Alarmierung mit Digitalfunk wurde eine Schulung durchgeführt. Zwischenzeitlich klappe die Verständigung sehr gut. Die sonstigen Stunden beliefen sich auf 3131.

Zwei Altkleidersammlungen wurden im Gemeindegebiet Meeder durchgeführt, die der Mittelbeschaffung dienen. Der Besuch der Atemstrecke Ebersdorf stand auf dem Programm. Zu drei Brandeinsätzen wurde die Bereitschaft gerufen, wobei einer nach der Alarmierung wieder abgesagt wurde. Im November wurde die Bereitschaft zu einer regional übergreifenden Großübung des Kreisverbandes Coburg zur Übernahme der Verpflegung gerufen. Angenommen wurde ein Großschadensereignis an der Hochschule Coburg mit Kontamination. Mit Unterstützung der Bereitschaft Lautertal wurde eine Ausgabestelle aufgebaut und alle am Einsatz beteiligten Helfer wurden mit Eintopf oder belegten Brötchen versorgt. Insgesamt trafen sich die Mitglieder zu 19 Bereitschaftsabende im Bereitschaftsheim ein. Die Mitgliederzahl beträgt laut Bräutigam 38 Kameraden.

Den Kassenbericht der Kameradschaftskasse trug Sabine Weber vor. Das Bereitschaftskonto wird im Kreisverband geprüft. Die Revisoren Lukas Bähring und Cornelia Bromme bescheinigten eine korrekte Buchführung. Im nächsten Jahr werden nochmals Lukas Bähring und Marcel Meyer die Belege prüfen.

Bereits im Februar wählte die BRK-Bereitschaft Meeder für weitere vier Jahre ihren Vorstand. Yvonne Bräutigam wurde einstimmig zur Bereitschaftsleiterin wiedergewählt. Ihr zur Seite steht als Vertreterin Manuela Rüger. Kassierin bleibt Sabine Weber, neu gewählt wurde Daniela Rüger-Meyer als Schriftführerin. Für soziale Aufgaben setzen sich Sigrid Ritz und Gesine Meyer ein und die taktische Leitung liegt in den Händen der Bereitschaftsleiterin und ihrer Vertreterin.

Kreisbereitschaftsleiter Udo Hoppe nahm die anstehenden Ehrungen vor. Die Auszeichnungsspange für 15 Jahre erhielt Lukas Bähring, der auch an der San-Ausbildung erfolgreich teilnahm; für 20 Jahre erhielt Christian Sprenger eine Urkunde und für 40 Jahre aktive Mitarbeit konnte Sigrid Ritz je eine Urkunde vom Bayerischen und Deutschen Roten Kreuz mit goldener Ehrennadel in Empfang nehmen. Dieselbe Auszeichnung erhielten für 40 Jahre Gerold Weber und Norbert Höfer.

Udo Hoppe bedankte sich bei der Bereitschaft Meeder für die großartige Unterstützung besonders von Ehrenkolonnenführer Günter Meyer. Nach 16 Dienstjahren scheidet er nun aus dem Kreisvorstand aus. Er bat, den am 25. März zu wählenden neuen Vorstand ebenfalls zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen stärke die Gemeinsamkeit der Vereine, sagte Hoppe. Weiter ließ er anklingen, dass die Jugendarbeit einen breiten Raum in der Vereinsarbeit einnehmen sollte, damit die Bereitschaft fortbestehe. Michael Stelzner stellte sich als taktischer Leiter der Kreisbereitschaftsleitung Coburg vor. Er wird bei der bevorstehenden Kreisbereitschaftsleiterwahl als Kandidat antreten. Für die gute Zusammenarbeit beim gemeinsamen Sommerfest oder bei Einsätzen bedankte sich der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Thomas Kräußlach. Von der Gemeinde sprach Dank und Grüße das Gemeinderatsmitglied Tobias Bauersachs aus. Yvonne Bräutigam dankte der Gemeinde Meeder mit Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung sowie allen Freunden, Förderern und Helfern. Karin Günther