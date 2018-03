6100 Euro für Donum Vitae

Bei der großen Karstadt-Spendenaktion 2017 "Mama ist die Beste" sind in Bamberg 6099,23 Euro zusammengekommen. Die Summe kommt der Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae in Bamberg zugute, heißt es in der Pressemitteilung des Kaufhauses. 2017 spendete Karstadt für jeden Verkaufsbon, der in der Filiale Bamberg generiert wurde, einen Cent an Donum Vitae. Ziel der Karstadt-Aktion "Mama ist die Beste" ist es, lokale gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für die Bedürfnisse von Müttern vor Ort engagieren. red