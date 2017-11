61 Teilnehmer suchten Besten

Es ist ein alter Brauch, dass seit Gründung des DLRG-Stützpunkts vor über vierzig Jahren die jährlichen DLRG-Stadtschwimm-Meisterschaften durchgeführt werden. Sie gehören seitdem zu den Höhepunkten des Vereins. Aufgrund der Schulferien war dieses Mal ein leichter Rückgang der Teilnehmerzahl zu verzeichnen, so dass "nur" 61 Teilnehmer um die begehrten Titel kämpften.



Mitgliedstärkster Verein

Erfreulich vor allem, dass sich auch die auswärtigen Kinder/Jugendlichen beteiligten. Der Stützpunkt ist eines der Aushängeschilder der Stadt. Er ist nicht nur der mitgliedstärkste Verein, er ist auch seit der Gründung für die Badeaufsicht verantwortlich. Durch diese ehrenamtlichen Arbeiten bleiben dem Schulverband enorme Unkosten erspart. Folgende Wettkämpfe wurden durchgeführt. 50 m Brust männlich und weiblich in den verschiedenen Altersklassen. 50 m Freistil männlich und weiblich in den verschiedenen Altersklassen. 50 m Rücken männlich und weiblich in den verschiedenen Altersklassen.



Dreikampf-Ergebnisse

AK 5/6: 1. Tim Vetter, 2. Luis Hofmann und 3. Paul Hönig.

AK 7/8: 1. Nevio Bayer, 2. Hannes Hofmann und 3. Julian Beetz.

AK 9/10: 1. Karl Eidelloth, 2. Jannis Föhrweiser und 3. Paul Gratzke.

AK 11/12: 1.Jakob Daum, 2. Lysander Ackermann und 3. David Grünbeck.

AK13/14: 1. Yannik Jakob.

AK 15/16: 1. Benedikt Böhm, 2. Christian Graf und 3 . Jakob Grüdl.

AK 17/18: 1. Sergej Ritt.

Offene AK: 1. Bastian Schneider. AK 30 +: 1 . Björn Dörsch.

AK 45+: 1. Frank Jakob.

AK 50+: 1. Rainer Tautz und 2. Jochen Schülein.

Dreikampf weiblich. AK 5/6: 1. Nele Stößner, 2. Lana Gratzke und 3. Alexis Witzgall.

AK 7/8: 1. Joseline Stingl, 2. Emma Vetter und 3. Charlotta Ströhlein.

AK 9/10: 1. Zeysan Obaz, 2. Samira Stingl und 3. Lena Hönig.

AK 11/12: 1. Mona Greser, 2. Laetitia Punzelt und 3. Jessica Ritt.

AK 13/14: 1. Sofia Förtsch, 2. Laura Hummel und 3. Anna Seyrich.

AK 15/16: 1. Freya Stölzel, 2. Eva Dressel und 3. Luisa Jakob.

Offene AK: 1. Lisa Dressel. AK 40+: 1. Gabi Grüdl, 2. Silvia Jakob und 3. Karin Dressel.

AK 50+: 1. Beate Agten. ph