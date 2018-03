6058 Stunden Freizeit für die Sicherheit

Besonders - aber nicht nur - im Bereich der Aus- und Fortbildung war viel geboten: Die Kirchehrenbacher Brandschützer haben bei der Dienstversammlung der kommunalen Feuerwehr auf 2017 zurückgeblickt.

Bei der Eröffnung und ihrem Blick auf das letzte Jahr vor den 40 Dienstleistenden erinnerte Bürgermeisterin Anja Gebhardt an die Investitionen der Gemeinde mit dem Löschfahrzeug und dem Gerätewagen.

Viele große und kleine Höhepunkte gab es im letzten Jahr: Kommandant Sebastian Müller berichtete über eine Fülle von Terminen in Sachen Aus- und Fortbildung: "2017 sind so viele Lehrgänge und Seminare wie schon lange nicht mehr belegt worden." Das Training umfasst bei 64 Übungsterminen 1499 Stunden, weitere 637 Stunden bei überörtlichen Lehrgängen, Kursen oder Seminaren. Zählt man Einsatz-, Wartungs- Instandhaltungsarbeiten, die Nachwuchsarbeit, knapp 70 Besprechungen, Veranstaltungen und offizielle Termine dazu, haben die 58 Feuerwehrdienstleistenden insgesamt 6058 Stunden für die Gemeinde Kirchehrenbach geleistet - rein ehrenamtlich, zählte der Feuerwehrchef auf.

Neben dem Höhepunkt der Einweihung der beiden neuen Einsatzfahrzeuge wurde erstmals mit dem THW-Ortsverband eine gemeinsame Übung abgehalten. Eine Werbeaktion ließ die Zahl der Brandschützer von 48 auf 58 Erwachsene steigen. Dazu kommen 13 Jugendliche und sieben Kinder in den beiden Nachwuchsgruppen, also alles in allem 78 Menschen, die sich in der gemeindlichen Einrichtung engagieren.

Insgesamt 30 Mal ist die Feuerwehr zur Hilfe gerufen worden. Die Einsatzstunden belaufen sich auf 264 (vier Brände, 13 technische Hilfeleistungen und 13 sonstige Tätigkeiten). Es gab drei Einsätze, bei denen die Ehrenamtlichen mit Toten konfrontiert wurden und die über das "Normalmaß" hinausgingen.

Durch den Wechsel vom Feuerwehrverein zur Gemeinde im Oktober gehörte der Jahresbericht der Kinderfeuerwehr erstmals zur Tagesordnung der Dienstversammlung: Deren Leiterin Maria Müller berichtete über die Aktivität der momentan sieben Kinder. Offiziell in den Feuerwehrdienst vereidigt (und gleichzeitig zu Feuerwehrmann bzw. -frau befördert) wurden Julia Greif, Fabian Schnitzerlein und Marcel Kügel. Oberfeuerwehrmann bzw. -frau sind jetzt Christian Hübschmann, Anna Maria Pauli und Anna Schnitzerlein. Den Dienstgrad Löschmeister tragen künftig Rolf Bergmann und René Grimm.

Aufgrund seines Engagements als stellvertretender Kommandant - seit 20 Jahren - wurde Bernd Gebhard zum Hauptlöschmeister befördert. Für die Vollendung von Dienstzeiten wurden David Kraus (zehn Jahre), Marion Keilholz und Sandra Peske (je 20 Jahre) sowie Herbert Gebhardt und Harald Pirmer (je 40 Jahre) das Dienstaltersabzeichen ausgehändigt. Gebhardt und Pirmer sind bereits beim Neujahrsempfang der Gemeinde mit dem Ehrenzeichen des Freistaats für 40 Feuerwehrdienstjahre und der goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet worden. Eine weitere besondere Ehre wurde beiden jetzt zuteil: Auf Vorschlag des Kommandanten zeichneten Kreisbrandrat Oliver Flake und Kreisbrandmeister Dietmar Willert beide Feuerwehrmänner mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Forchheim aus. Gleichzeitig sprach Flake den Kirchehrenbachern für die Indienststellung des Gerätewagens Logistik und die damit verbundene Arbeit den Dank des Landkreises und der Kreisbrandinspektion aus. "Das 2017 geleistete Pensum mit über 6000 Stunden ist eine sehr beachtliche Zahl", so der Kreisbrandrat. red