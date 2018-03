6000 Euro Schaden bei Autokollision

Am Mittwochmittag wollte eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin, von der Straße Heideloffplatz kommend, an der Abzweigung zur Oberen Vorstadt nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei übersah sie eine von dort kommende vorfahrtsberechtigte 26-jährige Audi-Fahrerin, die in Richtung EZO-Kreisel fuhr. Es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 3000 Euro. pol