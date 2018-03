6000 Euro Sachschaden

Nur noch der Abschleppwagen konnte zwei Autos nach einem Verkehrsunfall in Oerlenbach mobilisieren. Wie die Polizei meldete, war am Montag, gegen 15.30 Uhr, ein 80-jähriger Autofahrer auf der Rückertstraße unterwegs. Beim Überqueren der St.-Bruno-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs einer 34-Jährigen und prallte frontal gegen dieses. Glücklicherweise blieben die beteiligten Autofahrer unverletzt, schreibt die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit. pol