6. Venen- und Lymphtag im Tattersall

Der 6. Venen- und Lymphtag findet am Samstag, 17. März, im Tattersall statt. Referenten sind Ärzte und Physiotherapeuten. Die Veranstaltung richtet sich an alle Betroffenen, die an einer Venen- oder Lympherkrankung leiden, aber auch an gesundheitsbewusste Menschen, denen die Prävention am Herzen liegt, sowie Ärzte und Pflegepersonal.Die verschiedenen Vorträge beginnen nach der Eröffnung, die Oberbürgermeister Kay Blankenburg um 9.30 Uhr vornimmt. Das erste Referat ist um 9.45 Uhr zu hören, der letzte Vortrag beginn um 16.15 Uhr. Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr. md