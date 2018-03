59-jährige Ladendiebin im Supermarkt ertappt

Der Marktleiter eines Supermarktes in der Lichtenfelser Straße beobachtete am frühen Mittwochnachmittag eine 59-Jährige, wie sie in ihrem Einkaufskorb diverse Gegenstände verstaute und anschließend an der Kasse nicht bezahlte. Ins Büro gebeten, wurde noch weiteres Diebesgut aus dem Supermarkt im Einkaufskorb entdeckt. Letztendlich erhielt die 59-Jährige ein lebenslanges Hausverbot, eine Vertragsstrafe von 100 Euro und eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pol