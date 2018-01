580 Kilo Futter für arme Hunde

"Aus einer kleinen Idee ist etwas ganz Großes geworden", stellt Marion Ullmann zufrieden fest. Die Lehrerin der Klasse 7b der Altenkunstadter Mittelschule meint damit das Tierschutzprojekt, das sie mit ihren Schülern gestartet hat. Es ist Hunden in Rumänien gewidmet, die gejagt, gequält und umgebracht werden. Mit 580 Kilogramm Hundefutter wollen die Jugendlichen wenigstens einigen Tieren ihr schweres Los ein wenig erleichtern.

"Das Tierschutzprojekt hat uns fünf Wochen lang begleitet", erzählt Marion Ullmann. Die Pädagogin ist nicht nur ein großer Tierfreund, sie setzt sich in ihrer Freizeit auch engagiert für den Tierschutz ein.

Besonders engagiert zeigten sich Julia, Hanna, Luisa, Lena, Marc und Pierre. "Diese Schüler muss man lobend erwähnen, denn sie haben sich in geradezu vorbildlicher Weise in das Projekt eingebracht." Wochenlang wurde im Kunstunterricht für die gute Sache gewerkelt. Die Jugendlichen kreierten Deko-Sachen, Holzartikel, Windlichter, Grußkarten und vieles mehr. "Unsere Jeanette hat sogar zu Hause mit ihren Eltern für die Tierschutz-Initiative gebastelt", lobt Ullmann. Doch die schönen wie auch nützlichen Arbeiten wollten auch verkauft werden. Eine gute Gelegenheit bot der Weihnachtsbasar in der Aula der Mittelschule. Bereits hier war das Interesse groß. Noch besser lief das "Geschäft" auf dem Thomasmarkt in Weismain. Auch dort ergriffen die Kids selbst die Initiative. "Ich bin ins Rathaus gegangen und habe gefragt, ob wir unsere Sachen anbieten dürfen", erzählt Lea. Bei der Stadtverwaltung war man von der Idee derart begeistert, dass man den Siebtklässlern die Standmiete erließ.



Muffins für den guten Zweck

Mit Hauswirtschaftslehrerin Christine Buchta buken die Schüler Muffins und boten sie während einer Pause zum Kauf an. "Wir sind in sämtliche Klassen gegangen, haben unser Tierschutzprojekt vorgestellt und um Spenden für Not leidende Hunde gebeten", berichtet Pauline. Viele Schüler opferten dafür gerne etwas von ihrem Taschengeld. "Und unsere besonders engagierten Mädels informierten sogar Verwandte und Nachbarn über unser Vorhaben und baten um ein Scherflein", freut sich die Klassenlehrerin. Dank ihrer Vermittlung erklärten sich selbst zwei Bayreuther Geschäfte bereit, ihren Kunden die Bastelsachen der Altenkun-stadter Mittelschüler anzubieten. Die Siebtklässler waren aber nicht nur für "Produktion und Verkauf" zuständig, sie verwalteten auch das erwirtschaftete und gespendete Geld.

Am Montag wurde Kassensturz gemacht. Und das Ergebnis war höchst erfreulich. Nach Abzug der Materialkosten beläuft sich der Reinerlös des "Tierschutzprojekts Rumänien" auf 406,77 Euro. "Davon können wir 580 Kilogramm Hundefutter kaufen." Ullmann hatte sich im Vorfeld bereits über die Preise informiert.

Aber wie kommt das Futter jetzt nach Rumänien? "Beim Transport werden wir erfreulicherweise vom Verein ,Helfe 4 Pfoten‘ unterstützt", erläutert die Lehrerin. Der Verband hilft seit Januar 2011 den Hunden aus dem städtischen Tierheim Bucov in Rumänien: "1400 Vierbeiner müssen dort in katastrophalen Zuständen leben." Jeden Tag würden Mitarbeiter rund 20 Hunde von der Straße einsammeln und sie wahllos in total verschmutzte Zwinger des Heimes stecken: "Das Futter reicht nie aus."